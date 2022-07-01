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Giriş Tarihi: 1.7.2022 07:29

Son dakika Fenerbahça haberleri: Jorge Jesus gol modunu açtı

Son dakika Fenerbahça haberleri: Jorge Jesus gol modunu açtı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanıyor. Çalıştırdığı takımların hücum hattındaki üretkenliği ile dikkat çeken Portekizli hoca Jorge Jesus, sarı lacivertlilerde de bu alışkanlığını sürdürmeye kararlı.

Benfica'da 83 maçta 185 gol bulan, Brezilya ekibi Flamengo'ya 50 karşılaşmada 119 gol attıran ve Sporting'de 158 mücadelede tam 316 gol başarısı gösteren teknik direktör Jorge Jesus, bol gol alışkanlığını Fenerbahçe'de de sürdürmeye kararlı. Yeni sezon öncesi 3 hazırlık maçına çıkan Portekizli hoca, Shkupi'ye 2 gol, Tirana'ya ve Al Shamal'a 4'er gol atarak moral galibiyetleri aldı. 67 yaşındaki teknik adam üç maçta da yoğun bir şekilde önde baskı uyguladı. Sarı-lacivertliler, AL Shamal karşısında iki golü de önde pres sonucunda buldu.

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Son dakika Fenerbahça haberleri: Jorge Jesus gol modunu açtı
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