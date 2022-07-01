Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları...
Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:26 Son Güncelleme: 1.7.2022 11:34

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet resmen Trabzonspor’da! İşte sözleşme detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Nwakaeme'nin boşluğunu Mahmoud Trezeguet ile doldurdu. Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Son dakika haberi: Trabzonspor, Nwakaeme'nin boşluğunu Mahmoud Trezeguet ile doldurdu. Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Bonservisi Aston Villa'da olan ve geçen sezonu Başakşehir'de geçiren 27 yaşındaki oyuncu 13 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Profesyonel futbol hayatına Mısır'ın El Ahly takımında adım adan Trezeguet sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa, Aston Villa ve Başakşehir'in formalarını giymişti. Trezeguet kariyerinde 275 maçta 55 gol atarken, 42 de asiste imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari Ücrete zam oranı açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücret zammını duyuracak: 2022 Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2022 açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verecek: Asgari ücrete zam oranı için formüller: Asgari ücret brüt-net ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri açıklandı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek?
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
Emekli zammı son virajı dönüyor! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Survivor şampiyonu kupayı kaldırdı! Survivor 2022 şampiyonu kim oldu, Adem mi Nisa mı?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Asgari ücrete Temmuz düzenlemesi ile zam hakkında yeni müjde!
Toplantıda dikkat çeken anlar! Japon gazeteciden Başkan Erdoğan'a: Selamünaleyküm
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA