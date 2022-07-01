Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet resmen Trabzonspor’da! İşte sözleşme detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Nwakaeme'nin boşluğunu Mahmoud Trezeguet ile doldurdu. Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Bonservisi Aston Villa'da olan ve geçen sezonu Başakşehir'de geçiren 27 yaşındaki oyuncu 13 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
Profesyonel futbol hayatına Mısır'ın El Ahly takımında adım adan Trezeguet sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa, Aston Villa ve Başakşehir'in formalarını giymişti. Trezeguet kariyerinde 275 maçta 55 gol atarken, 42 de asiste imza attı.