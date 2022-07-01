Ve Cenk Tosun, Beşiktaş’a geri döndü! İşte transferin detayları

Ancak Erzurumspor deplasmanında bu kez dizinden sakatlanan Cenk Tosun geçtiğimiz sezon Premier Lig'de ise sadece 1 maçta görev yapabildi. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 145 maçta görev yapan Cenk Tosun 67 gol atarken 14 de asist yaptı.