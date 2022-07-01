Ve Cenk Tosun, Beşiktaş’a geri döndü! İşte transferin detayları

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızı Cenk Tosun ile yeniden anlaşmaya vardı. A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre; Son yapılan son görüşmede taraflar 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Everton'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Cenk Tosun önümüzdeki günlerde takıma katılacak.
22.5 MİLYON EURO'YA GİTTİ
2014 yılında Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, 2018'de 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak rekor kırmıştı. İngiltere'de aradığı bulamayan ve ağır bir sakatlık yaşayan milli futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü.
Ancak Erzurumspor deplasmanında bu kez dizinden sakatlanan Cenk Tosun geçtiğimiz sezon Premier Lig'de ise sadece 1 maçta görev yapabildi. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 145 maçta görev yapan Cenk Tosun 67 gol atarken 14 de asist yaptı.