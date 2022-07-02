Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'ın son pırlantası Kazımcan oldu
Giriş Tarihi: 2.7.2022 11:40

Altay'ın son pırlantası Kazımcan oldu

DHA
Altay’ın son pırlantası Kazımcan oldu

Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla tanınan Altay'ın son yıldız adayı Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş oldu.

Siyah-Beyazlı kulübün spor okullarından yetişip alt yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra geçen sezon Süper Lig'de vitrine çıkan 19 yaşındaki milli futbolcu hem siyah-beyazlı kulübe hem de İzmirli futbolseverlere gurur yaşattı. 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'den 371 milyon TL borç yüküyle düşen Altay, Kazımcan'ın satışıyla 20 milyon TL gelir elde ederek az da olsa rahatladı.

Geçmişte Mustafa Denizli başta olmak üzere Alpay Özalan, Toprak Kırtoğlu, Reha Kapsal, Erdi Demir, Altay Dağdelen, Hayrettin Demirbaş, Can Barhan, Ramazan Kurşunlu, Necati Ateş, Çağdaş Atan, İbrahim Akın gibi önemli oyuncular yetiştiren Altay, Süper Lig kulüplerinde forma giyen Semih Kaya, Aytaç Kara, Musa Çağıran, Ulaş Zengin, Ali Şaşal Vural, Atakan Çankaya gibi futbolcuları da bünyesinden çıkardı. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Okay Yokuşlu ve Cenk Özkaçar ise Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! || Memur maaş zammı 2022 ne kadar oldu, kaç TL olacak? İşte enflasyon farkıyla yeni maaşlar!
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 2 Temmuz 2022 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris, BAT ve JTİ Güncel sigara fiyatları
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ: 2 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
Asgari ücret zammında son dakika: Temmuz zammı ile yeni asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret zam oranını müjdeledi!
Emekli zammı 2022 son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Ankara'da sel felaketi! Ölüm Buse Nur'u bodrumda yakaladı: Boğuluyorum, yardım edin
SON DAKİKA | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekli ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak projesini anlattı
SON DAKİKA: Emekli ve memur maaşları Temmuz zammı tek tek hesaplandı! Zam oranı yüzde 43'ü aştı: Emekli ve memur zam oranı 2022 ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'ın son pırlantası Kazımcan oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA