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Giriş Tarihi: 2.7.2022 09:38 Son Güncelleme: 2.7.2022 09:47

Beşiktaş'ta 3. Cenk Tosun dönemi! Önce performans sonra para

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta 3. Cenk Tosun dönemi! Önce performans sonra para

Beşiktaş'ta 3. Cenk Tosun dönemi resmen başlıyor... Sözleşme 1+1 yıllık. Net ücret 700 bin Euro olacak, maç başı ve gol-asist bonusları alacak. 31 yaşındaki golcü futbolcu, 25 karşılaşmada forma giyerse opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girecek.

İlk olarak 1 Temmuz 2014'te Gaziantep'ten Beşiktaş'a gelen Cenk Tosun, 1 Şubat 2021'de Everton'ın oyuncusu olarak siyah-beyazlı takıma kiralık imza atmıştı… 31 yaşındaki forvet, 3. kez Beşiktaş formasını giyecek. Yönetim uzun süredir görüşme halinde olduğu Cenk'le son olarak Riva'da görüşerek el sıkıştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki saha bakım çalışmaları nedeniyle siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde devam ederken, Cenk Tosun da bireysel antrenörüyle çalışmalarını aynı yerde sürdürüyordu.

ATTIRINCA DA KAZANACAK!
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve eski günlerini arayan milli futbolcu ile yapılan görüşmede, garanti ücret düşürülerek maç başı ve gol bonusunun artırıldığı bir sözleşme teklif edildi. 1+1 yıllık kontratta net ücretin 700 bin Euro olduğu öğrenildi.

Cenk'e sadece gol için değil yaptığı asistler için de bonus maddesi konuldu. Yani Cenk, gösterdiği performansa göre Beşiktaş'ta alacağı ücreti artıracak. Opsiyon maddesi ise 25 maçta forma giyerse otomatik olarak devreye girecek.

CENK TOSUN'UN KARİYERİNE BAKIŞ

- Futbola Frankfurt altyapısında başladı. 2011 yılında Eintracht Frankfurt'tan Gaziantep'e transfer oldu.
- Beşiktaş ile ilk döneminde (2014-2018) 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2017-18 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro bonservisle Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Everton'a gitti.
- İngiltere serüveni istediği gibi geçmeyen Tosun Paşa birer kez Crystal Palace (2020) ve Beşiktaş'a (2021) kiralandı.
- Kiralık geldiği Beşiktaş'ta 3 maçta 3 gol atan Cenk, 4. kez sahaya çıktığı Erzurum deplasmanında dizinden ağır bir sakatlık yaşayıp sezonu kapattı. Siyah-beyazlılar o sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandırdı.
- Cenk, Ada deneyiminde Everton ile 61, Crystal Palace ile 5 maça çıktı. Toplamda 12 gol attı, 6 da asist yaptı.
- 45 kez A Milli Takım forması giyen tecrübeli oyuncu, Ay-Yıldız'a 18 kez gol katkısı verdi.

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Beşiktaş'ta 3. Cenk Tosun dönemi! Önce performans sonra para
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