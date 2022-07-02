Beşiktaş’ta 3. Cenk Tosun dönemi! Önce performans sonra para

CENK TOSUN'UN KARİYERİNE BAKIŞ

- Futbola Frankfurt altyapısında başladı. 2011 yılında Eintracht Frankfurt'tan Gaziantep'e transfer oldu.

- Beşiktaş ile ilk döneminde (2014-2018) 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2017-18 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro bonservisle Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Everton'a gitti.

- İngiltere serüveni istediği gibi geçmeyen Tosun Paşa birer kez Crystal Palace (2020) ve Beşiktaş'a (2021) kiralandı.

- Kiralık geldiği Beşiktaş'ta 3 maçta 3 gol atan Cenk, 4. kez sahaya çıktığı Erzurum deplasmanında dizinden ağır bir sakatlık yaşayıp sezonu kapattı. Siyah-beyazlılar o sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandırdı.

- Cenk, Ada deneyiminde Everton ile 61, Crystal Palace ile 5 maça çıktı. Toplamda 12 gol attı, 6 da asist yaptı.

- 45 kez A Milli Takım forması giyen tecrübeli oyuncu, Ay-Yıldız'a 18 kez gol katkısı verdi.