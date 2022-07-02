Fenerbahçe’de 7 günlük kader kampı

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve 3 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, dün sabah kamp için Avusturya'nın yolunu tuttu. Hazırlık karşılaşmalarına burada devam edecek olan sarılacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, hem Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev mücadelesinin (19-20 Temmuz) kadrosunu şekillendirecek hem de bazı oyuncuların takımdaki geleceğini belirleyecek.