Son dakika haberleri: Burnley’in kurnazlığı sökmedi! Wout Weghorst’tan beklenmeyen çıkış

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, yeni bir golcü transfer için Weghorst'u bitirmek üzere. Oyuncu tarafı ikna edilse de kulübüyle pürüzler yaşanıyor. Diğer yandan Muleka transferi için de umutlanan Beşiktaş, oyuncu ve kulübünü ikna etmek için çaba sarf ediyor. İşte Wout Weghorst'un kulübüne yaptığı rest ve Muleka transferinin detayları...