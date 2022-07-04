Son dakika haberleri: Burnley’in kurnazlığı sökmedi! Wout Weghorst’tan beklenmeyen çıkış

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, yeni bir golcü transfer için Weghorst'u bitirmek üzere. Oyuncu tarafı ikna edilse de kulübüyle pürüzler yaşanıyor. Diğer yandan Muleka transferi için de umutlanan Beşiktaş, oyuncu ve kulübünü ikna etmek için çaba sarf ediyor. İşte Wout Weghorst'un kulübüne yaptığı rest ve Muleka transferinin detayları...
KAPTAN ATIBA İMZAYI ATTI
Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha nikah tazeledi. 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, ülkesi ile Dünya Kupası'nda boy göstermek adına bu sezon da futbola devam etme kararı almıştı. TFF'nin yeni yabancı kuralı kararı ile Atiba'nın da kontenjanda önü açıldı ve Beşiktaş kaptanıyla imzaları attı.
MULEKA'DA İBRE KARTAL'A DÖNDÜ
Kartal'ın sol forvet noktasına takviye etmek istediği Jackson Muleka için geçtiğimiz günlerde devreye giren Burnley, kulübü Standard Liege ile 4 milyon Euro'ya el sıkışmıştı. Sonrasında 22 yaşındaki oyuncuyla pazarlıklara başlayan ve bu sırada çalışma izni başvurusunda da bulunan İngiliz ekibi, Muleka ile anlaşamadı.
MULEKA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Siyah-beyazlıların yıllık ücret ve bonuslar noktasında önerdiği rakamın daha iyi olduğu, bu nedenle Demokratik Kongolu oyuncunun rotayı Beşiktaş'a çevirdiği öğrenildi. Kartal, 1 milyon Euro kiralama ve 3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla işi bitirmek istiyor.
BURNLEY'İN KURNAZLIĞI SÖKMEDİ
Beşiktaş'ın günlerdir transferini noktalamayı beklediği Wout Weghorst konusunda işin uzamasının tek sebebi Burnley... İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Hollandalı golcüyü bir haftadır bonservisiyle satmak için çalışmalar yürütüyordu. Burnley'nin ABD'li sahipleri, ocak ayında 14 milyon Euro'ya aldıkları 29 yaşındaki oyuncuyu, MLS takımlarına önerdi.
Ancak Burnley istediği amaca ulaşamadı. En önemli sebebi ise Weghorst'un bu konuda net bir tavır ortaya koyarak, "Beşiktaş ile anlaştım, başka seçenek düşünmüyorum" sözleri oldu.
HEDEF UÇAĞA YETİŞTİRMEK
Siyah-beyazlılar oyuncunun bu tavrından memnun kalırken, Burnley'nin kiralama evrakını bugün kendilerine iletmesini bekliyor. Tecrübeli golcü yarın başlayacak Avusturya kampına yetiştirilmeye çalışılacak. Yönetim artık transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu kaydetti.
KUNTZ ÇOK SEVİNDİ: İYİ Kİ DÖNDÜN CENK!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Beşiktaş'ın sürpriz bir konuğu vardı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kenardan izlediği idman sonrası dönmesine sevindiğini söylediği Cenk Tosun'la bir süre sohbet etti. Alman çalıştırıcı, Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael'e de tesisleri gezdirdi.