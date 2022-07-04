Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da Kaan Ayhan ve Marlon transferlerinde flaş gelişme!

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için çalışan ve savunmanın göbeğine iyi bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda listeye aldığı Kaan Ayhan ve Marlon için yeni bir hamle daha yaptı. Kaan Ayhan için bugüne kadar yapılan görüşmelerde Sassuolo kulübünü bir türlü ikna edemeyen bordo-mavililer, milli oyuncudan tavrını net bir şekilde ortaya koymasını istedi ve son rakam olarak uzun vadeli ödeme ile bonuslar içerecek şekilde 4.5 milyon Euro önerdi.

MARC BARTRA İÇİN YETKİ VERİLDİ

Bu rakamın üzerine çıkmayacak olan Fırtına, Brezilyalı stoper Marlon'a da aynı anda son teklifini sundu. Oyuncunun kulübü Shakhtar Donetsk'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Trabzonspor, 26 yaşındaki savunmacıya da gitmek istediği takımla ilgili kararını bir an önce vermesi konusunda menajeri üzerinden mesaj gönderdi. Bu arada yönetimin bu iki isim dışında Real Betis'li stoper Marc Bartra için de bir menajere yetki verdiği ifade edildi.

ŞİMDİ GÖNDERME ZAMANI

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi en önemli sorunlarından bir tanesi yabancı kontenjanı... Halihazırda sözleşmesi bulunan Peres, Denswil, Hugo, Gervinho, Bakasetas, Siopis, Hamsik, Visca, Kouassi, Cornelius, Djaniny, Flavio, Diabate, Koita ve Trondsen ile birlikte yeni transferler Larsen ve Trezeguet'nin katılımıyla takımdaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. Bu nedenle yapılması muhtemel yeni yabancı transferlerinin önünü de açabilmek adına kadrodan birçok yabancı oyuncu gönderilmeye çalışılacak. Trondsen, Koita, Flavio ve Diabate'nin menajerlerine takım bulmaları konusundaki tebliğ tekrarlanırken, transferde tüm kolaylığın sağlanacağı da belirtildi.

