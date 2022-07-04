Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Ezgjan Aloisoki'yi yeniden transfer radarına aldı! Menajerine görüşme talimatı verdi
Giriş Tarihi: 4.7.2022 20:51 Son Güncelleme: 4.7.2022 20:53

Trabzonspor, Ezgjan Aloisoki'yi yeniden transfer radarına aldı! Menajerine görüşme talimatı verdi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, Ezgjan Aloisoki’yi yeniden transfer radarına aldı! Menajerine görüşme talimatı verdi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Mısırlı yıldız Trezeguet'i renklerine bağlayan bordo mavililer Ezgjan Aloisoki için yeniden devreye girerek transfer sürecini başlattı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Ezgjan Alioski için yeniden devreye girdi.

Daha önce çıkan haberlerde Ezgjan Alioski'nın Trabzonspor'un listesinde olduğu ifade edilmişti.

Takımı kümeye düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi.

Makedon oyuncunun Abdullah Avcı'yla da bir görüşme yaptığı ve bu konuşmadan çok etkilendiği ifade edildi.

Ezgjan Alioski, Süper Lig takımları ile adı geçtiği geçen sezon yaz transfer döneminde Leeds'ten ayrılarak Suudi Arabistan'a gitmişti.

EZGJAN ALOISOKI'NİN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon bonservissiz şekilde Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli SFC'ye transfer olan Ezgjan, çıktığı 30 maçta 6 gol atarken, 9 da asist yaptı

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Emekli zammı netleşti! Memur ve emekli maaş zammı ile en düşük memur ve emekli zammı ortaya çıktı! İşte yeni temmuz maaşları
SSK Bağkur 2022 Emekli zammı ne kadar ve kaç TL? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları netleşti!
Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? Zamlı Emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte Emekli Temmuz Zammı
Sigara zammı güncel fiyat listesi: 4 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Sigara fiyatları güncel son durum: Sigaraya zam mı geldi? 4 Temmuz 2022 BAT, JTI, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düşecek mi, indirim geldi mi? 4 Temmuz 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, ne zamana kadar sürecek? - 2022 LGS tercihleri e okul VBS başvuru ekranı açıldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Ezgjan Aloisoki'yi yeniden transfer radarına aldı! Menajerine görüşme talimatı verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA