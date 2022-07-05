Albert Riera’nın basın toplantısını bastılar! Galatasaray’ın eski hocasına büyük şok

Galatasaray'da futbolculuk döneminde taraftarın sevgisini kazanan futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da antrenörlük yapan Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını attı. İspanyol çalıştırıcı, Slovenya'nın NK Olipija Ljubljana ile teknik direktörlük anlaşmasına vardı.
TOPLANTIYI BASTILAR
Kulübün eski teknik direktörü Süper Lig'den de tanıdığımız Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren bir grup taraftar, Riera'nın basın toplantısını bastı.
İLK TAKIMI OLACAK
Futbolculuk kariyerinde 2015'te Zavrc ve 2016'da Koper'de forma giyerek Slovenya tecrübeleri yaşayan Albert Riera, kariyerinde ilk kez teknik direktör olacak. Riera'nın Olimpija Ljubljana ile ilk maçı da Lüksemburg ekibi Differdange 03 ile UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü olacak.
Prosinecki'nin kovulmasına kızan taraftarlar Riera'nın basın toplantısını bastı | Video