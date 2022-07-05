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Giriş Tarihi: 5.7.2022 10:15 Son Güncelleme: 5.7.2022 10:31

Albert Riera'nın basın toplantısını bastılar! Galatasaray'ın eski hocasına büyük şok

Albert Riera’nın basın toplantısını bastılar! Galatasaray’ın eski hocasına büyük şok

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Albert Riera, Slovenya ekibi NK Olipija Ljubljana'nın teknik direktörü oldu. Ancak takımın fanatik taraftarları, Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki göstermek için Riera'nın basın toplantısını bastı.

Galatasaray'da futbolculuk döneminde taraftarın sevgisini kazanan futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da antrenörlük yapan Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını attı. İspanyol çalıştırıcı, Slovenya'nın NK Olipija Ljubljana ile teknik direktörlük anlaşmasına vardı.

TOPLANTIYI BASTILAR
Kulübün eski teknik direktörü Süper Lig'den de tanıdığımız Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren bir grup taraftar, Riera'nın basın toplantısını bastı.

Kulübün ateşli taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip Riera'nın ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yöneldi. Fiziksel temasın olmadığı olmadığı olayda Riera masadan kalkarak odayı terk etti.

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İLK TAKIMI OLACAK
Futbolculuk kariyerinde 2015'te Zavrc ve 2016'da Koper'de forma giyerek Slovenya tecrübeleri yaşayan Albert Riera, kariyerinde ilk kez teknik direktör olacak. Riera'nın Olimpija Ljubljana ile ilk maçı da Lüksemburg ekibi Differdange 03 ile UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü olacak.

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Albert Riera'nın basın toplantısını bastılar! Galatasaray'ın eski hocasına büyük şok
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