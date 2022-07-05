Son dakika: Beşiktaş, Wout Weghorst transferini açıkladı!

Son dakika haberi... Beşiktaş, Wout Weghorst transferini resmen açıkladı. Siyah-Beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Weghorst kariyerine boyunca oynadığı 396 maçta 163 gol, 47 asistlik performans gösterdi. Yıldız isim Hollanda Milli Takımı'nda da 14 karşılaşmada 3 gol attı.
29 yaşındaki Hollandalı golcü 2012 yılında Willem II alt yapısından Emmen'e transfer olmuştu. 2 yıl sonra Heracles'e giden Weghorst 2016'da ise 1.5 milyon Euro bedelle Az Alkmaar'ın yolunu tutmuştu. Bu tarihten itibaren kariyerinde yükselişe geçen Hollandalı golcü 2018'de 10.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a, 2022'de ise 17.5 milyon Euro bedelle Burnley'nin yolunu tutmuştu.