Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş, Wout Weghorst transferini açıkladı!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 11:32 Son Güncelleme: 5.7.2022 11:54

Son dakika: Beşiktaş, Wout Weghorst transferini açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş, Wout Weghorst transferini açıkladı!

Son dakika haberi... Beşiktaş, Wout Weghorst transferini resmen açıkladı. Siyah-Beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Wout Weghorst transferini resmen açıkladı. Siyah-Beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Weghorst kariyerine boyunca oynadığı 396 maçta 163 gol, 47 asistlik performans gösterdi. Yıldız isim Hollanda Milli Takımı'nda da 14 karşılaşmada 3 gol attı.

29 yaşındaki Hollandalı golcü 2012 yılında Willem II alt yapısından Emmen'e transfer olmuştu. 2 yıl sonra Heracles'e giden Weghorst 2016'da ise 1.5 milyon Euro bedelle Az Alkmaar'ın yolunu tutmuştu. Bu tarihten itibaren kariyerinde yükselişe geçen Hollandalı golcü 2018'de 10.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a, 2022'de ise 17.5 milyon Euro bedelle Burnley'nin yolunu tutmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK Bağkur 2022 emekli zammı ne kadar ve kaç TL oldu? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları temmuz zammıyla netleşti!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
Memur ve emekli zammı ile yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ardından memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli maaşı ne kadar oldu, zamlı şekilde ne zaman yatacak? 2022 temmuz emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
SON DAKİKA: Emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı belli oldu! Fark 2.680 TL'yi buldu: Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
SON DAKİKA | Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
SON DAKİKA: Terör destekçisi vekil Amineh Kakabaveh İsveç'te kriz çıkardı! "Erdoğan'a boyun eğdiniz"
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş, Wout Weghorst transferini açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA