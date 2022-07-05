Zeki Çelik'ten yeni hocası Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Çalışmak için can atıyorum..."

"Her zaman hep savaşan, takım için her şeyi veren, arkadaşları için uğraşan bir Zeki Çelik görebilirsiniz. Roma taraftarlarından pek çok mesaj aldım, internet ortamında sosyal medyada. Ne kadar coşkulu bir taraftar olduğunu biliyorum. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar için çok güzel bir sezon olacak."