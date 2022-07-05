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Giriş Tarihi: 5.7.2022 19:37 Son Güncelleme: 5.7.2022 19:40

Zeki Çelik'ten yeni hocası Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Çalışmak için can atıyorum..."

AA
Zeki Çelik’ten yeni hocası Jose Mourinho’ya övgü dolu sözler! Çalışmak için can atıyorum...

25 yaşındaki milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya Serie A takımlarından Roma'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Ynei hocası Mourinho ile ilgili de konuşan Zeki Çelik, "Hocayla çalışmayı çok istedim. Çünkü o da beni çok istedi. Buraya geldiğim için gerçekten çok şanslıyım. Antrenmanlarını, çalışma stilini çok merak ediyorum ve çalışmak için can atıyorum." dedi.

Zeki Çelik, sabah saatlerinde sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzaladıktan sonra kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki sağ bek, "Roma her zaman çok büyük bir şehir. Roma'nın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Roma'nın kendisine olan ilgisinin, buraya gelmesini kolaylaştırdığını ifade eden Çelik, "Ben de bu kulüpte oynamayı istedim." diye konuştu.

Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Çelik, "Hocayla çalışmayı çok istedim. Çünkü o da beni çok istedi. Buraya geldiğim için gerçekten çok şanslıyım. Antrenmanlarını, çalışma stilini çok merak ediyorum ve çalışmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.

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Güzel bir tatil dönemi geçirdiğini şimdi fiziki olarak gayet hazır olduğunu aktaran milli futbolcu, "Gelecek sezon için hedeflerim yüksek. Roma ile beraber çok iyi şeyler başarmak istiyorum." dedi.

Çelik, maç izlemeyi sevdiğini, Roma'nın da daha önce pek çok karşılaşmasını izlediğini anlattı. Bireysel bazda hedefinin her zaman oynamak ve takıma katkı sağlamak olarak açıklayan Çelik, şunları kaydetti:

"Her zaman hep savaşan, takım için her şeyi veren, arkadaşları için uğraşan bir Zeki Çelik görebilirsiniz. Roma taraftarlarından pek çok mesaj aldım, internet ortamında sosyal medyada. Ne kadar coşkulu bir taraftar olduğunu biliyorum. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar için çok güzel bir sezon olacak."

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Zeki Çelik'ten yeni hocası Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler! "Çalışmak için can atıyorum..."
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