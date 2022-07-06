Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal hedeflerini açıkladı: Yeni sezonda hedefimiz 5 ile 10 arası

Bolu'da, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde sürdüren Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın Başkanı Cevdek Akınal, takımının hazırlık maçını izlemek için kente geldi. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Akınal fikstürle ilgili olarak, "Kurayı çektik. Hocam ve kaptanla birlikte oradaydık. Sivasspor ile karşılaşacağız. Gönül isterdi ki ilk maçı sahamızda yapalım. Ama hayırlısı neyse o olsun. Sivasspor'la deplasmanda oynayacağız. Bütün takımlar eşit zaten. İyi oynayan kazansın" dedi.



"Transfer çalışmalarımız devam ediyor"

Akınal, yeni sezonda hedeflerinin puan tablosunda 5 ile 10'uncu sıralar arasında olduğunu kaydederek, "Öyle yüksekte bir hedefimiz yok. Çünkü bütün takımlar euro ve dolar kurundan dolayı zor durumda. Biz de dahil. Onun için çok pahalı transfer yapamıyoruz. Hatta diğer takımlara da bakıyorum büyük takımlar hariç onlar da transfer yapamadı. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah iyi olur. Gençlerbirliği'nden iki tane genç oyuncu aldık; Arda ve Ömürcan. Diğer transfer çalışmalarımız devam ediyor. Geçen seneki oyuncumuz Figueiredo ile tekrar anlaştık. Sözleşmeyi imzaladık. 3-4 oyuncu daha alacağız. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Öbür kampa yetiştirmeye çalışacağız. Yerli futbolcu da yok. Boştaki yerli futbolcu çok para istiyor. Ancak kendi bünyemizden yetiştireceğiz" diye konuştu.

"Bazı kulüpler Rezerv Lig'e itiraz etti"

Akınal, Rezerv Lig'in yerli oyuncu yetişmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Federasyon yeni aldığı kararla Rezerv Lig kurdu. Bazı kulüpler itiraz etti ama başkan, "bu ya olacak, ya olacak" dedi. Bu da biraz masraflı olacak ama masrafın bir kısmını federasyon karşılayacak. Buradan da yerli oyuncu yetişir diye tahmin ediyorum. Mesela bizde çok iyi bir genç kalecimiz var ama kaptan Günay olduğu için bu kaleciye şans veremiyoruz. Dolayısıyla şimdi bu kaleciye şans vermiş olacağız. Güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.