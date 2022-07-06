Hatayspor, İsmail Köybaşı’nı radarına aldı!

İsmail Köybaşı'nın Trabzonspor serüveni sona eriyor. Bordo-Mavililerde düzenli forma şansı bulamayan tecrübeli sol bek, takıma vedaya hazırlanıyor. Bu arada İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den teklifler var.

İSMAİL KÖYBAŞI'NA BİR TALİP DAHA

Ömer Erdoğan'la vedalaşıp göreve Serkan Özbalta'yı getiren Hatayspor, İsmail Köybaşı'na teklif götürdü. Süper Lig'den birçok talibi olan 32 yaşındaki futbolcu, henüz Bordo-Beyazlılara cevap vermedi.

TÜM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

İsmail Köybaşı'nın yeni sezon öncesi alacağı tüm tekliflerin ardından en doğru tercihi yapmak istediği belirtiliyor. Tecrübeli sol bek geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp skor katkısı verememişti.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Bordo-Mavililerle sözleşmesinin son yılına giren İsmail Köybaşı'nın güncel piyasa değeri 200 bin euro.