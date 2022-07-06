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Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:33 Son Güncelleme: 6.7.2022 11:34

Miralem Pjanic eski takımı Lyon'a geri dönüyor!

Miralem Pjanic eski takımı Lyon’a geri dönüyor!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş formas giyen Barcelonalı oyuncu Miralem Pjanic, eski takımı Lyon'a geri dönüyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna katarak büyük yankı uyandırdığı Miralem Pjanic, Siyah-beyazlı formayla beklenen katkıyı veremedi. Sakatlık problemleri sebebiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Bosna Hersekli futbolcuyla yollar ayrıldı. Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic, Katalan ekibinin planlarında yer almıyor.

Fransa'dan Foot Mercato'nun İspanyol gazeteci Gerard Moreno'ya dayandırdığı habere göre Lyon, Barcelona'dan ayrılmak üzere olan Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak istiyor. 2008-2011 yılları arasında Lyon forması giyen Pjanic'in Barcelona'dan kesin olarak ayrılacağı vurgulanırken transferin kiralama mı yoksa bonservisle mi gerçekleşeceği konusunda bilgi verilmedi.

Lyon bu yaz transfer döneminde eski oyuncuları Corentin Tolisso ve Alexandre Lacazette'i renklerine bağlamıştı. Lyon, Pjanic'i de kadrosuna katması durumunda 3 eski oyuncusuyla sözleşme imzalamış olacak.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Miralem Pjanic, toplamda 26 karşılaşmada görev yaparken 4 asist yaptı.

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Miralem Pjanic eski takımı Lyon'a geri dönüyor!
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