Rıza Çalımbay: Beşiktaş’tan Güven Yalçın ile görüştüm. Fayçal, Kayode ve Konate’nin yerine alacağımız oyuncular var

"SALİH VE OĞUZHAN İLE GÖRÜŞMEDİK, SADECE BEN GÜVEN İLE GÖRÜŞTÜM"

Transfer döneminde ismi kırmızı-beyazlı ekiple anılan Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup için girişimde bulunmadıklarını dile getiren Çalımbay, "Hiçbiriyle görüşmedik. Sadece ben Güven ile görüştüm. O da zaten Beşiktaş ile anlaşamamış. Bizim alma isteğimizin nedeni, Güven'in Beşiktaş ile anlaşması, bizim de onu kiralık almamızdı. Öyle bir düşüncemiz vardı. Ceyhun Kazancı ile görüştüm. Onlar da daha anlaşamamışlar. O yüzden öyle bir durum şu anda yok" ifadelerini kullandı.