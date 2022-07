Rıza Çalımbay: Beşiktaş’tan Güven Yalçın ile görüştüm. Fayçal, Kayode ve Konate’nin yerine alacağımız oyuncular var

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek büyük başarı yakalayan ve üst üste 3. kez Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Tüm takımlara sağlıklı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunan Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce bütün takımlara başarılar diliyorum. Sağlıklı, mutlu bir şekilde ligimizi tamamlarız. İnşallah sakatlıklar, hastalıklar, kötü günler görmeyiz. Bizim tek amacımız, moralli şekilde başlamak istiyoruz. İlk maçımız kendi sahamızda. Ondan bir hafta önce Süper Kupa maçı oynayacağız. Buradaki tek sıkıntımız takviye. Giden arkadaşlarımızın yerine takviyeleri bir an önce yapmak istiyoruz. İlk maçlarda kimse kimseyi tanımıyor. Şu anda her takım transfer yapıyor, değişiklikler oluyor. Antrenörler değişiyor. Yepyeni bir şekilde oluyor. Buradaki en önemli şey taraftar desteği. Taraftarımızın büyük desteğiyle inşallah ilk maçımızı kazanacağız" ifadelerini kullandı.