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Giriş Tarihi: 6.7.2022 12:10

Samsunspor'dan Gökhan Gönül bombası!

Samsunspor’dan Gökhan Gönül bombası!

Spor Toto Süper Lig'e yükselmek isteyen Samsunspor, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Samsunspor'da transfer harekatı devam ediyor... Bu sezon işini şansa bırakmak istemeyen ve Süper Lig 'e yükselme yolunda flaş transferlere imza atan Samsunspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak üzere.

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da oynayan 37 yaşındaki Gökhan Gönül ile görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin kısa bir süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Samsunspor; şu ana dek Fernando Boldrin, Ahmet Sagat, Celil Yüksel, Jakub Szumski, Arvydas Novikovas, Gaetan Laura gibi önemli transferlere imza attı.

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Samsunspor'dan Gökhan Gönül bombası!
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