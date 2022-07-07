Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: İstanbul bizim için çok dezavantaj değil

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig fikstürünü değerlendiren Koca, ilk hafta Konyaspor ile kendi sahalarında oynayacaklarını belirterek, "Daha sonra ikinci maçta deplasman, üçüncü hafta ise BAY geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ SEZON İNŞALLAH İYİ OLUR, HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Süper Lig fikstürü herkese hayırlı olsun" diyen Koca, "Bizim için fark etmez, er ya da geç takımlar birbirleriyle karşılaşacak. Sadece ilk haftalarda ağustos ayı olduğu için havanın sıcak olmasının etkisi olabilir. Ama takımlarımızın kamp döneminde bu sorunları da aşacağına inanıyorum. Yeni sezon inşallah iyi olur, herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

MKE Ankaragücü'nün 8 defa İstanbul deplasmanlarına gideceğini hatırlatan Koca, "İstanbul bizim için çok dezavantaj değil. Yakın, 3 saate, 3.5 saate gidebiliyoruz. Tabii uçakla daha kısa sürede de gidebiliyoruz. Ben çok sorun olacağını düşünmüyorum. İstanbul'a biz bir alt ligde de defalarca gittik. Bir sorun olmaz inşallah" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ EKSİK GOL BÖLGESİ, 1 YA DA 2 OYUNCU YAKIN ZAMANDA GELECEK İNŞALLAH

Ankaragücü'nde transferlerin devam edeceğini belirten başkan Faruk Koca, şunları söyledi:

"Gol bölgesine 1 ya da 2 oyuncu alacağız. Ön libero ve sol stoper konusunda şu anda görüşmelerimiz var. İnşallah son aşamaya geldiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç gün netleştirdikten sonra kamuoyuna bildireceğiz. Bizim için önemli eksik şu anda gol bölgesidir. 1 ya da 2 oyuncunun inşallah yakın zamanda geleceğini düşünüyorum."