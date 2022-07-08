Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresunsporlu kaleci Onurcan, şans verilen yerli kalecilerin başarısına dikkati çekti!
Giriş Tarihi: 8.7.2022 13:31

Giresunsporlu kaleci Onurcan, şans verilen yerli kalecilerin başarısına dikkati çekti!

AA
Giresunsporlu kaleci Onurcan, şans verilen yerli kalecilerin başarısına dikkati çekti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri, yerli kalecilerden Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun çok iyi sezon geçirdiğini belirterek, "Aslında oynayan yerli kalecilerin hepsi çok iyi oynuyor. Bunun da özü gençlere güvenmek ve o şansı vermek." dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Giresunspor'un 27 yaşındaki file bekçisi Onurcan Piri, takımının geçen sezon ki performansı, yeni sezondaki hedefleri ve yerli kaleciler hakkında açıklamalarda bulundu.

Giresunlu olduğunu hatırlatan Onurcan, önceliğinin memleketinin takımına katkı sağlamak olduğunu, sonrasında ise hayallerinin peşinden gitmeyi hedeflediğini söyledi.

Yerli kalecilerin son dönemdeki başarısına değinen Onurcan, "Kalecileri rakip olarak görmüyorum çünkü hepsi abilerimiz, kardeşlerimiz. Genç kalecilerin her gün oynaması aslında değerlerini artırıyor. Onlar da takımlarına katkı sağlıyor. Beğendiğim kaleciler olarak Uğurcan, Altay ve Ersin çok iyi sezon geçirdiler. Aslında yerli kalecilerin hepsi çok iyi oynuyor. Bunun da özü gençlere güvenmek ve o şansı vermek." diye konuştu.

Onurcan Piri, üç yıldır Erzurum'a gelerek kamp yaptıklarını anlattı. Takım oyunu ortaya koymak istediklerini vurgulayan Onurcan, takımın başarılı olmasının oyuncuları da iyi yere taşıyacağını dile getirdi.

"ERZURUM BİZE UĞURLU GELİYOR"

Erzurum kampını da değerlendiren Onurcan, hazırlıklarının iyi geçtiğini söyledi.

"Yorulmak için buraya geldik, Erzurum bize uğurlu geliyor." diyen Onurcan, şunları kaydetti:

"Şu an her şey yolunda, her şeyden çok memnunuz. Geçen sezon kaliteli bir takımımız vardı. Her sezon başı bazı takımlar çok iyi başlıyor ama bu ekiplerin sonradan ivmesi düşüyor. Bazı takımlar ise tam tersi sonradan vites artırıyor. Biz de sonradan kendimize geldik ve takım birbirine iyice alıştı. O yüzden biz kendimizden emindik. Sonrasında da bu performansımıza yansıdı ve ligi istediğimiz yerde bitirdik çünkü hedefimiz ligde kalıcı olmaktı."

Onurcan, deplasman seyircisi yasağının kaldırılmasının hem kendisini hem de takımı mutlu ettiğini belirterek, "Taraftarlar olduğu için çok mutluyuz çünkü bu işin özü taraftarlar. Taraftar olunca oyuncular daha iyi konsantre oluyor. Çalışmalarımı sürdürüyorum ve her zaman takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. En iyi katkıyı da sağlamak istiyorum. Taraftarlarımız da bundan emin olsun." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonlara yeni ödeme ve maaş tabloları: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Emekli maaşı ne zaman yatacak, bugün ödenecek mi? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi
Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, nasıl öldü? Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde katledildi!
Son dakika | Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşiyle son konuşması ortaya çıktı
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Bekçi alımı sınav yerleri son dakika açıklandı! 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı! EGM PA sorgulama ekranı
Son dakika | Miçotakis'ten geri adım: Türkiye'yi engelleyemeyiz, dost olalım
Güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim fiyatlara yansıdı! 8 Temmuz 2022 Cuma LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 İstanbul, Ankara İzmir, Bursa, Adana, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
Bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar açık mı, kaça kadar açık?
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunsporlu kaleci Onurcan, şans verilen yerli kalecilerin başarısına dikkati çekti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA