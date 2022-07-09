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Giriş Tarihi: 9.7.2022 19:30 Son Güncelleme: 9.7.2022 19:50

Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen'i devirdi! Genç oyuncular ön plana çıktı...

AA
Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen’i devirdi! Genç oyuncular ön plana çıktı...

Avusturya’da kamp yapan Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Werder Bremen'i penaltıdan Salih Uçan ve Oğuzhan Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.

Tiroli Stadı'ndaki müsabakaya Beşiktaş, kalede Ersin Destanoğlu, savunmada Welinton Souza, Necip Uysal, sağ kenarda Valentine Rosier, sol kenarda Umut Meraş, orta alanda Josef de Souza, Gedson Fernandes ile başladı. Siyah-beyazlı takımın hücum hattını ise Ajdin Hasic, Tyler Boyd ve Cenk Tosun oluşturdu.

Siyah-beyazlı takım, ilk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına Josef-Salih Uçan, Welinton-Kenan Karaman, Cenk Tosun-Oğuzhan Akgün değişikliğiyle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! Maçın 48. dakikasında savunmanın arkasına atılan topu takip ederek sağ çaprazdan ceza sahasına giren Benjamin Goller'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak Eren Dinkçi'nin önünde kaldı. Werder Bremenli oyuncu tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

53. dakikada Niclas Füllkrug'un ceza sahası önünden şutunda top az farkla auta giderken, 60. dakikada siyah-beyazlı takımda 6 oyuncu değişikliği yapıldı.

Teknik direktör Valerien Ismael; Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Rosier-Cisse, Montero-Serdar Saatçı, Gedson-Atiba, Boyd-Emirhan Delibaş, Umut Meraş-Berkay Vardar değişiklikleri yaptı.

GOL! 67. dakikada Beşiktaş, Emirhan Delibaş'ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 68. dakikada topun başına geçen Salih Uçan penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

GOL! 77. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Emirhan Delibaş'in sol tarafta rakibinden sıyrılarak çizgiye inerek verdiği pasta ceza alanı içinde topla Oğuzhan Akgün buluştu. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı gelişine bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2

Son dakikalarda oyunu yarı alanında kabul eden siyah-beyazlılarda kaleci Emre Bilgin, 89. dakikada Niclas Füllkrug'un arka direkte net bir kafa vuruşunda gole izin vermedi ve Beşiktaş, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazandı.

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Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen'i devirdi! Genç oyuncular ön plana çıktı...
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