Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Ben tutkuyu seçtim, para hiçbir zaman önceliğim değil"

"EŞİM, ÇOCUKLARIM VE BEN İSTANBUL'U ÇOK SEVDİK"

İstanbul'u nasıl buldun?

"Buraya tek başıma değil ailemle geldim. İmzaya geldiğimde İstanbul'da birkaç gün geçirme fırsatım oldu. Eşim ve çocuklarım şehri gerçekten çok sevdi, ben de sevdim. Hepimiz İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduk ve doğru kararı verdiğimizi düşündük. Boğaz başlı başına etkileyici ve güzel. Daha çok vakit geçirip, daha fazla gezerek şehri tanımak istiyoruz."

"BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA POPÜLER!"

Beşiktaş'a gelişinde ne etkili oldu?

"Beşiktaş, Avrupa'da da popüler ve Türkiye'nin en büyük kulübü. Böyle bir kulüpte oynamayı her futbolcu ister. Ghezzal çok eski arkadaşım. Onunla konuştum. İngiltere'de geçirdiğim 6 yıldan sonra İstanbul ve İngiltere farklı yerler olduğu için soru işaretlerim vardı. Ancak Faycal Fajr, El Kaabi ve Fransa'daki Türk arkadaşlarım bana "Türkiye'ye bir kez gidersen çok seversin" dedi. Hocayla konuşmam da çok verimliydi. İnsanların bana verdiği değeri hissettim ve bu projenin bir parçası olmak istedim."