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Giriş Tarihi: 10.7.2022 13:59

Bodrumspor Kenan Özer ve Abdurrahman Canlı ile sözleşme imzaladı

DHA
Bodrumspor Kenan Özer ve Abdurrahman Canlı ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk kez mücadele edecek Bodrumspor transferde iki hamle birden yaptı.

Yeşil-beyazlılar geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Kenan Özer ve Hatayspor'da oynayan Abdurrahman Canlı'yı resmen kadrosuna dahil etti.

Kanatlarda ve forvette görev yapabilen 34 yaşındaki Kenan; Beşiktaş, Karşıyaka, İstanbulspor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Boluspor, Akhisarspor, Konyaspor, Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü ve Yeni Malatyaspor'da top koşturdu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen 25 yaşındaki Abdurrahman ise Sakaryaspor, Tarsus İdman Yurdu, Anagold 24Erzincanspor, Hatayspor ve Boluspor formaları giydi.

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Bodrumspor Kenan Özer ve Abdurrahman Canlı ile sözleşme imzaladı
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