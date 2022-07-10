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Giriş Tarihi: 10.7.2022 11:11 Son Güncelleme: 10.7.2022 11:15

Trabzonspor'da stopere son aday Dedryck Boyata! Marlon sonrası B planı belli oldu...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da stopere son aday Dedryck Boyata! Marlon sonrası B planı belli oldu...

Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililer, Marlon'un Monza'yı tercih etmesiyle, Hertha Berlin'in kaptanı Dedryck Boyata'yı gözüne kestirdi. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Trabzonspor'da stoper transferi için yeni bir isim gündeme geldi: Dedryck Boyata... Son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen Marlon'un, İtalyan ekibi Monza'ya gitmesinin ardından yeni bir liste hazırlayan bordo-mavililerin hedefinde Hertha Berlin'in kaptanı var.

Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Boyata, Manchester City altyapısında futbola başladıktan sonra A takıma da yükselmiş, Bolton, Twente ve Celtic formaları giymesinin ardından 2019'da Hertha Berlin'e transfer olmuştu. Trabzonspor geçen sezonun devre arasında da 31 yaşındaki oyuncuyla ilgilenmiş ancak maliyeti yüksek bulunmuştu.

Bordo-mavililer, Alman kulübü ile tekrar temasa geçerek iki yıl sözleşmesi kalan Boyata'nın fiyatını sorarken, uygun bir rakam sunulması halinde resmi teklif yapmayı planlıyor.

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Trabzonspor'da stopere son aday Dedryck Boyata! Marlon sonrası B planı belli oldu...
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