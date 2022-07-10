Trabzonspor’da stopere son aday Dedryck Boyata! Marlon sonrası B planı belli oldu...

Trabzonspor'da stoper transferi için yeni bir isim gündeme geldi: Dedryck Boyata... Son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen Marlon'un, İtalyan ekibi Monza'ya gitmesinin ardından yeni bir liste hazırlayan bordo-mavililerin hedefinde Hertha Berlin'in kaptanı var.
Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Boyata, Manchester City altyapısında futbola başladıktan sonra A takıma da yükselmiş, Bolton, Twente ve Celtic formaları giymesinin ardından 2019'da Hertha Berlin'e transfer olmuştu. Trabzonspor geçen sezonun devre arasında da 31 yaşındaki oyuncuyla ilgilenmiş ancak maliyeti yüksek bulunmuştu.
Bordo-mavililer, Alman kulübü ile tekrar temasa geçerek iki yıl sözleşmesi kalan Boyata'nın fiyatını sorarken, uygun bir rakam sunulması halinde resmi teklif yapmayı planlıyor.