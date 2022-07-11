Galatasaray’da rapçi futbolcu: Eren Aydın

ÜMİT DAVALA VE BABEL'İN İZİNDE

Hatırlanacağı gibi Galatasaray'ın eski yıldızlarından ve yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala da Almanya'da bir rap kasedi çıkarmıştı. Ryan Babel ise geçen yaz YouTube'da rap parçalarını dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.