Galatasaray sezon hazırlıklarını Avusturya kampıyla sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, 2. etap kampına altyapıdan yetişen 7 genç ismi de götürmüştü. O isimlerden biri olan Eren Aydın, rap performansıyla sosyal medyanın gündemine girdi.
Galatasaray'da rapçi futbolcu: Eren Aydın | Video
19 yaşındaki santrfor Eren Aydın, antrenman sonrası takım arkadaşlarına rap şarkısı söyleyerek keyifli anlar yaşattı. Yunus Akgün'ün çekip sosyal medyada paylaştığı performans beğeni topladı.
ÜMİT DAVALA VE BABEL'İN İZİNDE
Hatırlanacağı gibi Galatasaray'ın eski yıldızlarından ve yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala da Almanya'da bir rap kasedi çıkarmıştı. Ryan Babel ise geçen yaz YouTube'da rap parçalarını dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.