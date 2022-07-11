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Giriş Tarihi: 11.7.2022 16:06 Son Güncelleme: 11.7.2022 16:13

Galatasaray'da rapçi futbolcu: Eren Aydın

Galatasaray’da rapçi futbolcu: Eren Aydın

Galatasaray altyapısından yetişen ve bu yaz A Takım'la kampa giden 19 yaşındaki santrfor Eren Aydın, Avusturya kampında söylediği rap şarkıyla sosyal medyada ismini duyurdu. Eren Aydın'ın söylediği rap şarkısının sözlerini kendisinin yazdığı da ortaya çıktı.

Galatasaray sezon hazırlıklarını Avusturya kampıyla sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, 2. etap kampına altyapıdan yetişen 7 genç ismi de götürmüştü. O isimlerden biri olan Eren Aydın, rap performansıyla sosyal medyanın gündemine girdi.

Galatasaray'da rapçi futbolcu: Eren Aydın | Video

19 yaşındaki santrfor Eren Aydın, antrenman sonrası takım arkadaşlarına rap şarkısı söyleyerek keyifli anlar yaşattı. Yunus Akgün'ün çekip sosyal medyada paylaştığı performans beğeni topladı.

ÜMİT DAVALA VE BABEL'İN İZİNDE
Hatırlanacağı gibi Galatasaray'ın eski yıldızlarından ve yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala da Almanya'da bir rap kasedi çıkarmıştı. Ryan Babel ise geçen yaz YouTube'da rap parçalarını dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.

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Galatasaray'da rapçi futbolcu: Eren Aydın
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