Danimarka ekibi Midtjylland'a 2018 yılında 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Evander merkez orta saha ve 10 numara olarak forma giyiyor. 4 sezondur Danimarka'da oynayan Brezilyalı en verimli sezonunu geçirdi.

18 GOL, 9 ASİST

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon dikkat çeken istatistikler ortaya koyan Evander toplamda 48 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı. 1.79 boyunda olan ve takımında 10 numaralı formayı giyen Sambacı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Danimarka kulübünün oyuncu için 8-10 milyon Euro arası bir beklentisi olduğu gelen haberler arasında... (Fanatik)