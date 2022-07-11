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Giriş Tarihi: 11.7.2022 15:56

Galatasaray'dan Evander bombası

Galatasaray’dan Evander bombası

Transfer çalışmaları hız kazanan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Kırmızılılar, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Brezilyalı 10 numara Evander için kulübü ve oyuncuyla temaslara başladı. Genç oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Danimarka ekibi Midtjylland'a 2018 yılında 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Evander merkez orta saha ve 10 numara olarak forma giyiyor. 4 sezondur Danimarka'da oynayan Brezilyalı en verimli sezonunu geçirdi.

18 GOL, 9 ASİST
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu sezon dikkat çeken istatistikler ortaya koyan Evander toplamda 48 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı. 1.79 boyunda olan ve takımında 10 numaralı formayı giyen Sambacı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Danimarka kulübünün oyuncu için 8-10 milyon Euro arası bir beklentisi olduğu gelen haberler arasında... (Fanatik)

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Galatasaray'dan Evander bombası
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