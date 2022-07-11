Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jackson Muleka'dan Beşiktaş itirafı! "Afrika'dayken de beni istediler"
Giriş Tarihi: 12.7.2022 01:27 Son Güncelleme: 12.7.2022 01:31

Jackson Muleka'dan Beşiktaş itirafı! "Afrika'dayken de beni istediler"

Jackson Muleka’dan Beşiktaş itirafı! Afrika’dayken de beni istediler

Beşiktaş'ın yeni transferi Kongolu forvet Jackson Muleka, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılara transferine dair konuşan Muleka, "Tabii ki birçok yerden ilgi vardı. Ancak Beşiktaş masaya geldiğinde kulübün tarihi ve büyüklüğü nedeniyle detaylı bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Beşiktaş devreye girince kararınız netleşiyor. Beşiktaş seviyesinde bir kulübe gelme kararı, kariyerim için çok önemliydi." dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. A Spor'a Muleka Kasımpaşa'daki başarısı için; "Kasımpaşa'da herkes bana duyduğu güveni ilk günden itibaren hissettirdi. Bence bunun çok büyük bir etkisi var. Tabii ki ben inançlı da bir insanım ve her şeyden önce bu tanrının bir lütfuydu. Onun yardımı ve desteğiyle bu başarıya yakalayabildim." açıklamasında bulundu.

Forvet oyuncusu ülkesi Kongo'daki ailesi ve geçmişi için; "Kongo Kinshasa'da doğdum. Biz toplam 9 kardeşiz, ben tam ortancasıyım. 4 erkek, 4 kız kardeşim var. Afrika'daki her çocuk gibi, ben de sokakta başladım futbola. Daha sonra altyapıda devam ettim. Kongo'nun çok büyük kulüplerinden biri olan Mazembe'ye transfer oldum ve orada çok iyi 3 sezon geçirdim. Oradaki başarım sayesinde de Avrupa'daki takımların ilgisini çektim ve Standard Liege'e geldim." sözlerini sarf etti.

"BEŞİKTAŞ'IN ÖNCEDEN DE İLGİSİ VARDI"

22 yaşındaki Kongolu Beşiktaş'ın daha önce de kendisini istediğini belirterek; "Beşiktaş'ın bana ilgisi olduğunu çok sonradan Mazembe yöneticilerinden öğrendim. Öğrendiğimde Standard Liege'e çoktan imza atmıştım. Günün sonunda Türkiye ile bir şekilde uzun zamandır devam eden bir bağlantım vardı. Karşılıklı bir ilgi vardı. Nihayetinde bu transfer gerçekleşti." dedi.

"BEŞİKTAŞ KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Burnley yerine Beşiktaş'ı seçmesi hakkında konuşan Muleka; "Tabii ki birçok yerden ilgi vardı. Ancak Beşiktaş masaya geldiğinde kulübün tarihi ve büyüklüğü nedeniyle detaylı bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Beşiktaş devreye girince kararınız netleşiyor. Beşiktaş seviyesinde bir kulübe gelme kararı, kariyerim için çok önemliydi." dedi.

Teknik direktör Valerien Ismael hakkında da konuşan forvet oyuncusu; "Benim için en önemlisi özgüvenim. Ben zaten doğal yetenekler anlamında hücum oyuncusuyum. Tabii ki hoca beni farklı yerlerde kullanmak isteyebilir. Hocanın elinde tercih şansı olarak da fazlaca isim var. Benim yapmam gereken hocanın tercihlerine göre, yerimi kazanmam ve forma mücadelesinde yerimi tutmam gerekiyor." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları için tarih ÖSYM tarafından açıklandı! 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
GÜNCEL || Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları!
Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
Son dakika! ABD'den "İran Moskova'ya İHA gönderecek! Rus askeri eğitecek" iddiası
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar
İmamoğlu'nun umursamazlığı yandaşı FOX'u bile çileden çıkardı! Canlı yayında tepki
Her yer sanki pavyon
Bankalar ne zaman, hangi gün açılacak? 13-14 Temmuz 2022 bayramda bankalar çalışıyor mu?
Son dakika! Emirhan'dan kahreden haber geldi: Babasına gitmek için evden ayrılmıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Jackson Muleka'dan Beşiktaş itirafı! "Afrika'dayken de beni istediler"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA