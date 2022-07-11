Jackson Muleka'dan Beşiktaş itirafı! "Afrika'dayken de beni istediler"

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. A Spor'a Muleka Kasımpaşa'daki başarısı için; "Kasımpaşa'da herkes bana duyduğu güveni ilk günden itibaren hissettirdi. Bence bunun çok büyük bir etkisi var. Tabii ki ben inançlı da bir insanım ve her şeyden önce bu tanrının bir lütfuydu. Onun yardımı ve desteğiyle bu başarıya yakalayabildim." açıklamasında bulundu.