Jackson Muleka'dan Beşiktaş itirafı! "Afrika'dayken de beni istediler"

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. A Spor'a Muleka Kasımpaşa'daki başarısı için; "Kasımpaşa'da herkes bana duyduğu güveni ilk günden itibaren hissettirdi. Bence bunun çok büyük bir etkisi var. Tabii ki ben inançlı da bir insanım ve her şeyden önce bu tanrının bir lütfuydu. Onun yardımı ve desteğiyle bu başarıya yakalayabildim." açıklamasında bulundu.
Forvet oyuncusu ülkesi Kongo'daki ailesi ve geçmişi için; "Kongo Kinshasa'da doğdum. Biz toplam 9 kardeşiz, ben tam ortancasıyım. 4 erkek, 4 kız kardeşim var. Afrika'daki her çocuk gibi, ben de sokakta başladım futbola. Daha sonra altyapıda devam ettim. Kongo'nun çok büyük kulüplerinden biri olan Mazembe'ye transfer oldum ve orada çok iyi 3 sezon geçirdim. Oradaki başarım sayesinde de Avrupa'daki takımların ilgisini çektim ve Standard Liege'e geldim." sözlerini sarf etti.
"BEŞİKTAŞ'IN ÖNCEDEN DE İLGİSİ VARDI"
22 yaşındaki Kongolu Beşiktaş'ın daha önce de kendisini istediğini belirterek; "Beşiktaş'ın bana ilgisi olduğunu çok sonradan Mazembe yöneticilerinden öğrendim. Öğrendiğimde Standard Liege'e çoktan imza atmıştım. Günün sonunda Türkiye ile bir şekilde uzun zamandır devam eden bir bağlantım vardı. Karşılıklı bir ilgi vardı. Nihayetinde bu transfer gerçekleşti." dedi.
"BEŞİKTAŞ KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"
Burnley yerine Beşiktaş'ı seçmesi hakkında konuşan Muleka; "Tabii ki birçok yerden ilgi vardı. Ancak Beşiktaş masaya geldiğinde kulübün tarihi ve büyüklüğü nedeniyle detaylı bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Beşiktaş devreye girince kararınız netleşiyor. Beşiktaş seviyesinde bir kulübe gelme kararı, kariyerim için çok önemliydi." dedi.
Teknik direktör Valerien Ismael hakkında da konuşan forvet oyuncusu; "Benim için en önemlisi özgüvenim. Ben zaten doğal yetenekler anlamında hücum oyuncusuyum. Tabii ki hoca beni farklı yerlerde kullanmak isteyebilir. Hocanın elinde tercih şansı olarak da fazlaca isim var. Benim yapmam gereken hocanın tercihlerine göre, yerimi kazanmam ve forma mücadelesinde yerimi tutmam gerekiyor." dedi.