ÖZEL | Ayşe Begüm Onbaşı: Zorluklara karşı kendimin ilacıyım!

OKUL 1 ADIM ÖNDE OLMALI

20 yaşındaki Ayşe Begüm halen Gelişim Üniversitesi'nde Beden Eğitimi üzerine öğrenim hayatına devam ediyor. Eğitimle sporu bir arada yürütmenin nasıl olduğunu soruyoruz, şu cevabı alıyoruz: "En büyük destekçim ailem. Orta okulda spor-eğitim dengesini bir anda kaçırmıştım. Cimnastiğe daha çok ağırlık verdim. Burada velilerin tutumu önemli. Okul her zaman bir adım önde olmalı. O dönemlerde dersi derste dinledim. Eksiklerimi sonrasında tamamladım. İdman için Akhisar'dan Manisa'ya 50 kilometre gidiyordum. Antrenman çok vakit aldığı için yoldayken bile ders çalışıyordum. Başarının bir sorumluluk olarak değil de güzel bir hissiyat olarak yarışmada yansıması için çalışıyorum. Verdiğim emeklerin karşılığını almak paha biçilemez."