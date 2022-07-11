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Giriş Tarihi: 11.7.2022 10:38 Son Güncelleme: 11.7.2022 10:51

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Tiago Çukur transferini resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Tiago Çukur transferini resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Tiago Çukur transferi için Watford ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Tiago Çukur transferi için Watford ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan futbolcu, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola PSCK altyapısında başlayan 19 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi.

1.96 boyundaki santrfor, 2020/2021 sezonu ara transfer döneminde Watford'a transfer oldu. 2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 55 maçta 15 gol ve 2 asist kaydetti. A Milli Takım formasıyla 1 maça çıkan genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Tiago Çukur transferini resmen açıkladı
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