Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atakan Çankaya: Ankaragücü inşallah ilk 3'e giren bir takım olur
Giriş Tarihi: 12.7.2022 13:11

Atakan Çankaya: Ankaragücü inşallah ilk 3'e giren bir takım olur

AA
Atakan Çankaya: Ankaragücü inşallah ilk 3’e giren bir takım olur

MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncularından Atakan Çankaya, yeniden döndükleri Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Geçen sezon kuralık olarak bulunduğu Göztepe'yle Süper Lig'de mücadele eden 24 yaşındaki Atakan Çankaya, bu sezon ise başkent ekibiyle yeniden Süper Lig'de oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Atakan, yeniden Ankaragücü'ne döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek "Burada yarım kalan bir hikayem vardı. İnşallah güzel bir sezon geçirip, o hikayeyi tamamlamak istiyorum" dedi.

"İNŞALLAH İLK 3'E GİREN BİR TAKIM OLUR"
Yeni sezon hedeflerine değinen Atakan, "Tabii ki her oyuncu ilk 11'de oynamak, her oyuncu sahada kalmak ister. Ancak takım bir bütündür. Çok sayıda oyuncu var, herkes forma giymek istiyor. Bizim üzerimize düşen, hocamız şans verdiğinde elimizden geldiğince takımımızın yanında olabilmek. Oynamadığımız zaman da arkadaşlarımıza destek vermek" diye konuştu.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, başkent ekibini Süper Lig'de ilk 3'e oynayan bir takım haline getirmeyi hedeflediği yönündeki sözleriyle ilgili sarı-lacivertli futbolcu, "Biz de bunun olması için çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. İnşallah ilk 3'e giren bir takım olur, yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte başkanımızın hedefine ulaşırız. Başkanımızın iddialı sözleri bize de güç veriyor. İnşallah takım bu yönde kurulursa, biz de mücadele edip başkanımızın sözlerinin arkasında durmasını sağlamaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"UYUM İÇERİSİNDEYİZ"
Sezona güçlü bir takım olarak başlayacaklarına inandığını dile getiren Atakan, "Yeni transfer 4-5 arkadaş aramıza katıldı. Uyum içerisindeyiz. Çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. İlerleyen süreçte daha iyi bir ortam yakalarız diye düşünüyorum. Çünkü böyle dönemlerde biraz zamana ihtiyaç olur" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin takıma güç katacağını belirten sarı-lacivertli futbolcu, "İnanıyorum ki bu dönemi iyi atlatıp, güzel bir takım haline geleceğiz. Gördüğüm kadarıyla yeni futbolcu arkadaşlarımdan güzel, pozitif bir enerji aldım. İnşallah onlar da en yüksek potansiyellerine ulaşıp, takımımız için gayret gösterirler" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ SÜREKLİ BİZİ DESTEKLESİN"
MKE Ankaragücü taraftarlarının yüzünü güldüreceklerini kaydeden Atakan, şunları söyledi:

"Bu sene taraftarımızın önünde oynayacağımız günleri hasretle bekliyorum. Taraftarlarımıza gerçekten çok ihtiyacımız var. İç sahada önemli bir güç vereceklerini düşünüyorum. Taraftarlarımız her zamanki gibi sürekli yanımızda olsunlar, sürekli bizi desteklesinler. Biz de Allah'ın izniyle bu sene onların yüzünü güldüreceğiz. Ankaragücü'ne ilk geldiğimde gerçekten taraftarların çok büyük bir etkisi vardı. Ankaraspor'dan ayrıldığım dönemde başka kulüplere de gitme fırsatım vardı ama beni çok etkileyen, sürekli takımının yanında olan, destekleyen Ankaragücü taraftarlarıydı. O dönem bundan dolayı Ankaragücü'nü tercih etmiştim. Ne yazık ki pandemiden dolayı boş tribünlere oynadık ama çok şükür hem o günler geçti hem de Ankaragücü'ne geri döndüm."

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçları ÖSYM açıklanma tarihi belli oldu
Benzin, motorin ve mazot fiyatları son liste - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"
GÜNCEL || Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları!
Bankalar ne zaman açılacak, hangi gün? 13-14 Temmuz 2022 bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
Son dakika! ABD'den "İran Moskova'ya İHA gönderecek! Rus askeri eğitecek" iddiası
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
Son dakika! Canan Karatay A Haber'de açıkladı: Et sağlıksız demek aldatmaca
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İZBAN, metrobüs bugün ve yarın bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Atakan Çankaya: Ankaragücü inşallah ilk 3'e giren bir takım olur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA