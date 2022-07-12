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Giriş Tarihi: 12.7.2022 15:03

Beşiktaş, Valencia forması giyen Eray Cömert için harekete geçti

Beşiktaş, Valencia forması giyen Eray Cömert için harekete geçti

Beşiktaş'ın stoper arayışları sürüyor... Siyah-Beyazlı yönetim, La Liga ekibi Valencia’nın 24 yaşındaki stoperi Eray Cömert için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Listenin ilk sırasında yer alan Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a kaptıran, Kaan Ayhan'da ise yüksek maliyet engeline takılan Siyah- Beyazlılar'dan sürpriz bir hamle geldi. Yönetim, La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Eray Cömert'in transferi için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz sezonun devre arasında da 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti.

8 MAÇTA 341 DAKİKA OYNADI
Ancak o dönem Basel formasını giyen Eray tercihini Valencia'dan yana kullanmıştı. İspanyol ekibinin formasıyla La Liga'da 8 maçta sadece 341 dakika süre alabilen Eray Cömert'in yeni sezonda da 11'de yer alamayacağını düşündüğü için ayrılık kararı aldığı iddia ediliyor. İspanyol basınına göre Valencia 800 bin Euro bonservis ödeyerek aldığı Türk yıldızın fiyatını 1 milyon Euro olarak belirledi.

FUTBOLA BASEL'DE BAŞLADI
Beşiktaş'ın ilk olarak Valencia'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, yanıtın olumsuz olması durumunda ise bonservis pazarlığının başlayacağı öğrenildi. 9 kez İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Eray Cömert futbola Basel'in altyapısında başladı.

İSVİÇRE'Yİ TERCİH ETTİ
Valencia'ya transfer olan Eray Cömert, İsviçre Milli Takım formasını giyiyor. 2019 yılından beri İsviçre Milli takımı forması giyen Eray, geride kalan sezonon ortasında 800 bin Euro bonservis ücretiyle Basel'dn Valenica'nın yolunu tutmuştu.

(Takvim)

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Beşiktaş, Valencia forması giyen Eray Cömert için harekete geçti
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