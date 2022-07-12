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Giriş Tarihi: 12.7.2022 14:01

Galatasaray'da Sergio Oliveira, ilk antrenmanına çıktı

AA
Galatasaray’da Sergio Oliveira, ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Yeni transfer Sergio Oliveira, Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı.

Salonda çalışan Omar Elabdellaoui ile hafif sakatlığı bulunan kaleci Jankat Yılmaz antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

SERGIO OLIVIERA KAMPA KATILDI
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Avusturya kampına dahil oldu. Sarı-kırmızılıların Porto'dan transfer ettiği Portekizli futbolcu, antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ile bir süre sohbet etti. Yeni takım arkadaşlarıyla da tanışan Sergio Oliveira, daha sonra sarı-kırmızılı forma altındaki ilk antrenmanını yaptı.

MOL FEHERVAR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla oynayacak. Profertil Arena Hartberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.

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Galatasaray'da Sergio Oliveira, ilk antrenmanına çıktı
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