Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın genç futbolcuları Emin Bayram ve Eren Aydın, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

İşte Emin Bayram'ın açıklamaları:

Hava toplarında ve birebirlerde iyi olduğumu düşünüyorum. Futbolda oynamak çok önemli, oynadıkça geliştiğimi düşünüyorum. Daha da iyi olurum inşallah.

İşte Eren Aydın'ın açıklamaları:

Kamp çok tempolu geçiyor. Okan hoca gençlere büyük önem veriyor. İlk hazırlık maçımız iyi geçmedi ama zamanla daha iyi olacağız. Gomis benim için öğretmen gibi. Her antrenmanda ve sonrasında bana bir şeyler öğretiyor. Mohamed de bana yardımcı oluyor.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ RAPE İLGİM VAR"

Çocukluktan beri rape ilgim var. Alt yapıdan çıkan oyunculara şarkı söylettiler. Ben de abilerimin ricasını kırmadım. Çok beğendiler, sürekli akşam yemeğinde söylettiler.

Okan Buruk sürekli kendi yaşadıklarını anlatarak bize yardımcı oluyor. Okan hoca bizim için büyük bir şans.