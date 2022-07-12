Trabzonspor, 2022/2023 sezonu öncesi kadrosunu Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Jens Stryger Larsen ile güçlendirdi.

FLAŞ İDDİA



Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve öncelikli olarak sağ stoper bölgesine takviye yapmak istediklerini belirtti. Trabzonspor'da stoper arayışları devam ederken, bordo-mavililerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

ALIOSKI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI



Suudi Arabistan basını; Trabzonspor'un Al Ahli forması giyen Ezgjan Alioski ile anlaşma sağladığını duyurdu. Bordo-mavililerin Makedon futbolcuyu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?



Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'nun Prilep kentinde dünyaya geldi. Makedon oyuncu, futbola Young Boys altyapısında başladı. İsviçre'de Schaffhausen ve Lugano formalarını da giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında Leeds United'a transfer oldu. Dört sezon boyunda İngiliz ekibinde forma giyen Alioski, geçtiğimiz sezon başında Al-Ahli ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde 424 maça çıkan deneyimli sol bek, 61 gol ve 55 asistlik bir performans sergiledi.

Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda da forma giyen 1.71 boyundaki futbolcu, milli takımda çıktığı 56 maçta 12 gol attı. Ezgjan Alioski'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli sol bekin güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.