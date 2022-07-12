Transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor'da sağ stoper transferi için adaylar çoğalıyor. Öncelikli olarak Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerine yoğunlaşan Karadeniz Fırtınası bu transferlerde bir sonuç alamamıştı.



Sonrasında ise gündeme Manchester United'ın sağ stoperi Tuanzebe ve Stefan Strandberg geldi. İki oyuncunun transferinden de sonuç alamayan Trabzonspor için Getafe'nin stoperi Djene ve Hertha Berlin'li Boyata'nın isimleri ön plana çıktı.



Şu ana kadar 7 oyuncuyla temas kuran ve anlaşma sağlayamayan bordo-mavililerin gündemine gelen son isim ise Portekizli stoper Domingos Duarte... Takvim'in haberine göre; Trabzonspor, yıldız oyuncuyu da stoper havuzuna ekledi.



Monza'ya transfer olan Marlon ve Kaan Ayhan transferini rafa kaldıran Trabzonspor diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor'un son adayı Duarte, İspanyol ekibi Granada'da forma giyiyor.



İspanyol kulübü 2. Lig'e düştüğü için 27 yaşındaki oyuncu takımından ayrılmak istiyor. Trabzonspor yönetiminin yaklaşık 4.5 milyon euro'luk bir bonservis ücretiyle Granada'nın kapısını çalacağı belirtildi.



1.92 boyuyla hava toplarını bırakmayan Portekizli tecrübeli stoper, Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'nın istediği gibi 'temiz' bir sağ ayağa sahip.

2019 yılında Sporting Lizbon'dan Granada'ya 3 milyon euro'ya transfer olan Duarte, 3 kez de milli formayı giydi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu, kariyerinde 261 karşılaşmada 13 gol aterken 1 de asist yaptı.





DOMINGOS DUARTE KİMDİR?

Domingos Duarte, 10 Mart 1995'te Portekiz'in Cascais kentinde dünyaya geldi. Futbola Estoril'in altyapısında başlayan Duarte, Belenenses, Chaves ve Deportivo La Coruna'da kiralık olarak forma giydi.

Daha sonrasında 2019'da 3.25 milyon euro bonservis bedeliyle Granada'ya transfer olan Duarye, 2022 yazında ise Getafe'ye 1 milyon euro'ya transfer oldu.



2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl 21 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Portekizli stoperin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...