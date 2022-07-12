Son dakika transfer haberi: Adı Galatasaray ile anılan Arturo Vidal Inter ile yollarını ayırdı

Inter ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan ve adı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile anılan Arturo Vidal karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

FLAMENGO İLE ANLAŞTI



35 yaşındaki Şilili yıldız Brezilya ekibi Flamengo ile transferi konusunda anlaştı. Kısa süre içinde bu transferin duyurulması bekleniyor. Arturo Vidal, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerin formasını giydi. Kariyerinde bu 5 büyük takımla 603 maça çıkan Vidal, 105 gol ve 80 asistlik performans ortaya koydu.