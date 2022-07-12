Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberi: Adı Galatasaray ile anılan Arturo Vidal Inter ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 12.7.2022 13:53

Son dakika transfer haberi: Adı Galatasaray ile anılan Arturo Vidal Inter ile yollarını ayırdı

Son dakika transfer haberi: Adı Galatasaray ile anılan Arturo Vidal Inter ile yollarını ayırdı

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile adı anılan Arturo Vidal, Inter ile yollarını ayırdı. Vidal'in Brezilya ekibi Flamengo'ya transfer olacağı belirtildi.

Inter ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan ve adı Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile anılan Arturo Vidal karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

FLAMENGO İLE ANLAŞTI

35 yaşındaki Şilili yıldız Brezilya ekibi Flamengo ile transferi konusunda anlaştı. Kısa süre içinde bu transferin duyurulması bekleniyor. Arturo Vidal, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerin formasını giydi. Kariyerinde bu 5 büyük takımla 603 maça çıkan Vidal, 105 gol ve 80 asistlik performans ortaya koydu.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçları ÖSYM açıklanma tarihi belli oldu
BENZİN - MOTORİN FİYATI 2022 - İstanbul, Ankara, İzmir Akaryakıt fiyatları 2022 ile benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar?
Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"
GÜNCEL || Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 akaryakıt fiyatları!
Bankalar ne zaman açılacak, hangi gün? 13-14 Temmuz 2022 bankalar açık mı, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
Postaneler PTT bugün açık mı, tatil mi? 12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı'nda PTT kargo çalışıyor mu, kapalı mı?
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 11-12 Temmuz 2022 Ankara, İzmir ve İstanbul’da otobüs, metro, Marmaray, İZBAN, metrobüs bugün ve yarın bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?
Son dakika! ABD'den "İran Moskova'ya İHA gönderecek! Rus askeri eğitecek" iddiası
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberi: Adı Galatasaray ile anılan Arturo Vidal Inter ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA