Rapinha adım adım Barcelona’ya transfer oluyor!

Barcelona, Leeds United'dan Raphinha'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Katalan ekibinin, Brezilyalı futbolcunun transferi için Leeds United ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi. Barcelona'nın 25 yaşındaki futbolcu için 58 milyon euro bonservis ödeyeceği, anlaşmada 7 milyon euro'luk da bonus maddesi yer aldığı aktarıldı.

Raphinha'nın, Chelsea, Arsenal ve Tottenham gibi takımlardan da teklif almasına rağmen tercihinin Barcelona olduğu ve İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun, transferini tamamlamak için çarşamba günü İspanya'ya seyahat edeceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Leeds United'da 36 maçta süre alan Raphinha, 11 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.