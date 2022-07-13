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Giriş Tarihi: 13.7.2022 11:12

Rapinha adım adım Barcelona'ya transfer oluyor!

Rapinha adım adım Barcelona’ya transfer oluyor!

Dünya devi Barça, Leeds United forması giyen Rapinha transferi için 65 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. İşte tüm detaylar...

Barcelona, Leeds United'dan Raphinha'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Katalan ekibinin, Brezilyalı futbolcunun transferi için Leeds United ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi. Barcelona'nın 25 yaşındaki futbolcu için 58 milyon euro bonservis ödeyeceği, anlaşmada 7 milyon euro'luk da bonus maddesi yer aldığı aktarıldı.

Raphinha'nın, Chelsea, Arsenal ve Tottenham gibi takımlardan da teklif almasına rağmen tercihinin Barcelona olduğu ve İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun, transferini tamamlamak için çarşamba günü İspanya'ya seyahat edeceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Leeds United'da 36 maçta süre alan Raphinha, 11 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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Rapinha adım adım Barcelona'ya transfer oluyor!
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