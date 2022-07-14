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Giriş Tarihi: 14.7.2022 12:43

Altay, Ceyhun Gülselam ile sözleşme uzattı

İHA
Altay, Ceyhun Gülselam ile sözleşme uzattı

Altay, 34 yaşındaki futbolcu Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, yaşadığı mali sorunlar sebebiyle 1 dönemlik transfer yasağı almıştı. Geçtiğimiz hafta genç oyuncusu Kazımcan Karataş'ı Galatasaray'a satarak 20 milyon TL bonservis geliri elde eden siyah-beyazlılar, söz konusu parayla futbolcularını kadroda tutmaya çalışıyor.

İbrahim Öztürk, Ozan Evrim Özenç, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü ve Deniz Kadah ile yeniden anlaşan Altay, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan ve sözleşmesi sona eren Ceyhun Gülselam ile de anlaşma sağladı. Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar ile bir araya gelen 34 yaşındaki oyuncu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 24 resmi maça çıkan deneyimli orta saha, söz konusu maçlarda 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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Altay, Ceyhun Gülselam ile sözleşme uzattı
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