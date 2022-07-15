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Giriş Tarihi: 15.7.2022 14:35

Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'a transfer mektubu!

Ajax’tan Ahmetcan Kaplan’a transfer mektubu!

Geçtiğimiz sezon kazılan şampiyonluğun mimarlarından Ahmetcan Kaplan'a Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, yetenekli futbolcu için kulübe mektup gönderdi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in son sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un oyuncularına Avrupa kulüpleri ilgi göstermeye devam ediyor.

AHMETCAN İÇİN DEVREDELER
Bordo mavili formayı giyen ve Avrupa devlerinin radarına giren son isim genç savunmacı Ahmetcan Kaplan oldu. 61Saat'te yer alan habere göre Hollanda ekibi Ajax, Ahmetcan için ilgi mektubu gönderdi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Haberde, yapılan stoper transferleri ile mevkisindeki dördüncü isim konumuna düşen oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

LILLE DE İLGİLENİYOR
Daha önce Rus ekibi Spartak Moskova'dan teklif alan yıldız adayı, kulübün 2 milyon Euro'luk teklifini reddetmişti. Oyuncu ile Lille'in de ilgilendiği iddia ediliyordu.

İLGİ MEKTUBUNU ULAŞTIRDI
Girişimin henüz resmileşmediği, ilgi mektubunun Trabzonspor'a ulaştırıldığı da bildirildi. Hollanda ekibinin Karadeniz ekibine 3 milyon Euro teklif edeceği öne sürülürken, Trabzonspor'un oyuncudan ciddi bir gelir beklentisi olduğu biliniyor. Fırtına'nın istediği rakamın 6 - 10 milyon Euro arasında olduğu düşünülüyor.

19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile çıktığı 13 maçta 1 asist yapma başarısı göstermişti. Bordo mavili takımın altyapısından yetişen stoper, sezon içerisinde bulduğu şansı iyi değerlendirmiş ve oyunuyla alkışları toplamıştı.

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Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'a transfer mektubu!
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