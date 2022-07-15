Süper Lig'in son sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un oyuncularına Avrupa kulüpleri ilgi göstermeye devam ediyor.
AHMETCAN İÇİN DEVREDELER
Bordo mavili formayı giyen ve Avrupa devlerinin radarına giren son isim genç savunmacı Ahmetcan Kaplan oldu. 61Saat'te yer alan habere göre Hollanda ekibi Ajax, Ahmetcan için ilgi mektubu gönderdi.
LILLE DE İLGİLENİYOR
Daha önce Rus ekibi Spartak Moskova'dan teklif alan yıldız adayı, kulübün 2 milyon Euro'luk teklifini reddetmişti. Oyuncu ile Lille'in de ilgilendiği iddia ediliyordu.
İLGİ MEKTUBUNU ULAŞTIRDI
Girişimin henüz resmileşmediği, ilgi mektubunun Trabzonspor'a ulaştırıldığı da bildirildi. Hollanda ekibinin Karadeniz ekibine 3 milyon Euro teklif edeceği öne sürülürken, Trabzonspor'un oyuncudan ciddi bir gelir beklentisi olduğu biliniyor. Fırtına'nın istediği rakamın 6 - 10 milyon Euro arasında olduğu düşünülüyor.
19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile çıktığı 13 maçta 1 asist yapma başarısı göstermişti. Bordo mavili takımın altyapısından yetişen stoper, sezon içerisinde bulduğu şansı iyi değerlendirmiş ve oyunuyla alkışları toplamıştı.