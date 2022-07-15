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Giriş Tarihi: 15.7.2022 14:59

Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan Lassina Traore iddiası!

Fenerbahçe’ye Ukrayna’dan Lassina Traore iddiası!

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'ye bir golcü iddiası da Ukrayna'dan geldi. Sarı lacivertliler, Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu Lassina Traore ile ilgilenmeye başladı.

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için müthiş bir efor sarf eden Sarı- Lacivertli kurmaylar Joshua King trasferinin ardından bir ismi daha gözüne kestirdi.

Sörloth için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in 21 yaşındaki forveti Lassina Traore için de düğmeye bastı. 21 yaşında ve 1.83 boyunda olan Traore geçtiğimiz sezon Ajax'tan Shakhtar'a 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Savaş nedeniyle Shakhtar'dan ayrılmak isteyen Traore geçtiğimiz ay da Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Ukrayna kulübüne satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe şimdi cevap bekliyor.

Cevap olumlu olursa Lassina Traore İstanbul'a davet edilecek. 21 yaşında olmasına rağmen 17 kez Burkina Faso forması giyen ve 7 gol atan Lassina Traore, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkisiyle bilinen bir isim. Güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında. Ajax altyapısında yetişen Traore, geçen yıl Shakhtar'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

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Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan Lassina Traore iddiası!
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