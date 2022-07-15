Fenerbahçe’ye Ukrayna’dan Lassina Traore iddiası!

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için müthiş bir efor sarf eden Sarı- Lacivertli kurmaylar Joshua King trasferinin ardından bir ismi daha gözüne kestirdi.
Sörloth için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in 21 yaşındaki forveti Lassina Traore için de düğmeye bastı. 21 yaşında ve 1.83 boyunda olan Traore geçtiğimiz sezon Ajax'tan Shakhtar'a 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Cevap olumlu olursa Lassina Traore İstanbul'a davet edilecek. 21 yaşında olmasına rağmen 17 kez Burkina Faso forması giyen ve 7 gol atan Lassina Traore, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkisiyle bilinen bir isim. Güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında. Ajax altyapısında yetişen Traore, geçen yıl Shakhtar'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.