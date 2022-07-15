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Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:07

Galatasaray, Aurier'i transfer radarına aldı!

Galatasaray, Aurier’i transfer radarına aldı!

Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, serbest durumda bulunan Serge Aurier ile ilgileniyor.

Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransız basınından RMC Sport, sarı-kırmızılıların, serbest statüde yer alan Fildişili sağ bek Serge Aurier ile ilgilendiğini duyurdu.

2 TALİBİ DAHA VAR

29 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray dışında, Atletico Madrid ve Fulham'ın da ilgilendiği, Aurier'in kısa süre içerisinde yeni takımına karar vermesinin beklendiği ifade edildi. Son olarak Villarreal forması giyen Aurier, kariyerinde Paris Saint-Germain ve Tottenham gibi önemli Avrupa takımlarında forma giydi.

GEÇEN SEZON 2 ASİST YAPTI

Geçen sezon Villarreal'de 24 maçta süre alan tecrübeli sağ bek, 2 asist yaptı.

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Galatasaray, Aurier'i transfer radarına aldı!
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