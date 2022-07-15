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Giriş Tarihi: 15.7.2022 14:15

Galatasaray'da Dmitri Barinov sesleri!

Galatasaray’da Dmitri Barinov sesleri!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Lokomotiv Moskova forması giyen 25 yaşındaki ön libero Dmitri Barinov'un menajeri aracılığıyla Galatasaray’a teklif edildiğini öne sürdü.

Lokomotiv Moskova formasını giyen Dmitri Barinov'un menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği iddia ediliyor. Rus basınında çıkan haberlere göre kulübünden ayrılma kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın transfer gündemine girmiş durumda.

KİRALAMA FORMÜLÜ OLABİLİR

Transfermarkt verilerine göre 11 milyon Euro piyasa değeri olan Barinov için kiralama formülünün masaya gelebileceği belirtiliyor. Rus futbolunun önemli isimlerinden biri olan Dmitri Barinov geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 30 resmi maçta forma giyerken 2 asist yaptı.

İLK HEDEF ROMALI DIAWARA

Lokomotiv altyapısında yetişen yıldız futbolcu 13 kez Rusya Milli Takımı'nda görev yaptı. Barinov'un stoper bölgesinde de oynayabilmesinin transferde tercih nedeni olabileceği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin şu anda 6 numara transferi için Amadou Diawara'ya yoğunlaştığı, Malili yıldızda sorun yaşanması durumunda aralarında Barinov'un da olduğu alternatiflerle temas kurulacağı öğrenildi.

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Galatasaray'da Dmitri Barinov sesleri!
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