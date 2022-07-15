Lokomotiv Moskova formasını giyen Dmitri Barinov'un menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği iddia ediliyor. Rus basınında çıkan haberlere göre kulübünden ayrılma kararı alan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın transfer gündemine girmiş durumda.
KİRALAMA FORMÜLÜ OLABİLİR
Transfermarkt verilerine göre 11 milyon Euro piyasa değeri olan Barinov için kiralama formülünün masaya gelebileceği belirtiliyor. Rus futbolunun önemli isimlerinden biri olan Dmitri Barinov geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 30 resmi maçta forma giyerken 2 asist yaptı.
İLK HEDEF ROMALI DIAWARA
Lokomotiv altyapısında yetişen yıldız futbolcu 13 kez Rusya Milli Takımı'nda görev yaptı. Barinov'un stoper bölgesinde de oynayabilmesinin transferde tercih nedeni olabileceği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin şu anda 6 numara transferi için Amadou Diawara'ya yoğunlaştığı, Malili yıldızda sorun yaşanması durumunda aralarında Barinov'un da olduğu alternatiflerle temas kurulacağı öğrenildi.