Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Christian Fassnacht transferi için hazır!
Giriş Tarihi: 15.7.2022 13:55

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Christian Fassnacht transferi için hazır!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Christian Fassnacht transferi için hazır!

Valerien Ismael önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edan Beşiktaş, Christian Fassnacht transferinde son aşamaya geldi. İsviçreli futbolcu siyah-beyazlılardan imza için haber bekliyor.

Yeni sezona güçlü bir şekilde girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta gözler Christian Fassnacht transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar bu transferde ciddi yol aldı.

FASSNACHT İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Tecrübeli oyuncunun transferi için kulübü Young Boys'la görüşmelerini uzun süredir sürdüren Beşiktaş artık pazarlıklarda sona geldi. Siyah-Beyazlıların, İsviçre temsilcisiyle 3.5 milyon Euro bonservis konusunda el sıkıştığı, ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

FUTBOLCU HABER BEKLİYOR

28 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a 'evet' dediği artık transferin resmileşmesini beklediği de gelen haberler arasında. Orta sahada birçok mevkide oynayabilen İsviçreli oyuncu Fassnacht'ın, 20 Temmuz'daki İspanya kampına yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kariyerinde İsviçre dışına çıkmayan başarılı oyuncu 401 maçta 120 gol, 44 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU? | 15 Temmuz 2022 Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sürekli olarak duruyor hatası nedir, ne zaman düzelir, düzeldi mi, giriş yapılıyor mu?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ne zaman ödenecek? Enflasyon farkı sonrası memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihleri 2022!
YKS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS ile TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı
SON DAKİKA: CHP'li vekil sordu, Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım! Şimdi gözler 6'lı masada...
Aile Destek Programı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır?
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sağlıkta güvenlik için yeni adımlar...
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz 2022 bugün otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi, saat kaça kadar ücretsiz?
Son dakika: ABD'den skandal karar! F-16 satışında Yunanistan'a boyun eğdiler
BUGÜN 15 Temmuz’da kargolar açık mı, çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT 15 Temmuzda kargo dağıtım yapıyor mu, kapalı mı, tatil mi?
15 TEMMUZ MESAJLARI: Türk bayraklı, dualı, anlamlı, duygulu kısa – uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri 2022
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Christian Fassnacht transferi için hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA