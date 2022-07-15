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Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:56

Trabzonspor'da stopere aday Riechedly Bazoer!

Trabzonspor’da stopere aday Riechedly Bazoer!

Geçtiğimiz sezonu lider olarak tamamlayan Trabzonspor'da stoper arayışları devam ediyor. Boyata transferini beklemeye alan Bordo-Mavililer, bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcu Riechedly Bazoer'i ikna etmeye çalışıyor.

Transfer listesinin büyük bölümünde hedefine ulaşan Trabzonspor, stoper takviyesi için de ince eleyip sık dokuyor. Vitor Hugo'nun yanına sağ stoper alıp savunma tandemini kurmak isteyen Bordo-Mavililer'de bir çok isim gündeme gelirken, Riechedly Bazoer öne çıktı. Hertha Berlin'in bonservisine 3 milyon Euro istediği Boyata transferini bitirme noktasına getiren, ancak daha iyi bir oyuncu arayışında olan Karadeniz ekibi, kariyerinde Ajax, Wolfsburg ve Porto formaları giyen Hollandalı oyuncuyu ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor.

SON ETABA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Geçen sezon ülkesinde Vitesse forması giyen 25 yaşındaki stoperin takımıyla sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli de yok. Bazoer'in yıllık ücretle birlikte imza parası verilerek ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Karadeniz ekibi Bazoer transferini bir an önce tamamlayıp, 17 Temmuz'da sona erecek Slovenya kampının ardından20 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak olan ikinci etap çalışmalarına savunma problemini çözerek gitmeyi hedefliyor. Bir ara Galatasaray 'ın da gündemine gelen, ülkesinden Feyenoord'un da talip olduğu belirtilen Hollandalı oyuncuyla imzalar atılamazsa Boyata defterinin yeniden açılıp, transferin sonlandırılacağı iddia ediliyor.

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Trabzonspor'da stopere aday Riechedly Bazoer!
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