Süper Lig takımı Morutan’a talip oldu! Teknik direktörü resmen açıkladı...

"SÜPER LİG'DE HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR"

Rıza Çalımbay, yeni sezonda Süper Lig'in çok zor geçeceğini ve hedeflerinin üst sıralarda yer almak olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor inanılmaz transferler yapıyorlar. Başakşehir, Konya, Antalyaspor da öyle. Lig çok zor geçecek. Biz de bir an önce transferleri yapıp, arkadaşlar bize uyum sağlasınlar; maçlarımıza öyle girelim istiyoruz. Ama bir Anadolu takımının bütçesinin büyükler kadar olması zaten mümkün değil. Bizim de alabileceğimiz, kapasitemizin yettiği oyuncuları bir an önce almamız gerekiyor. Hedefimiz üst sıralar. Üç senedir takımı Avrupa'ya götürüyoruz. Play-off'ları geçtiğimizde gruplara kalacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Kulübümüz iyi de para alacak. Bunun için tek isteğimiz transferlerin bir an önce yetiştirilmesi. Süper Kupa'da iki tane şampiyon takım oynayacak. O maçı oynamak bile gurur verici. Tek hedefimiz maçı kazanmak. Dostça bir maç olacak. Bizim de taraftarımız çok olacak."