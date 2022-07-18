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Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:44 Son Güncelleme: 18.7.2022 10:06

Galatasaray'da Florian Grillitsch ile anlaşma tamam

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Florian Grillitsch ile anlaşma tamam

Okan Buruk önderliğinde gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, transferde yoğun günler yaşıyor. Bonservisi elinde olan Avusturyalı yıldız Florian Grillitsch ile anlaşmaya varan Aslan, transferi önümüzdeki günlerde açıklamayı planlıyor. İşte tüm detaylar...

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile transferde yoğun bir gün geçiren Galatasaray, sürpriz hamle yaparak Florian Grillitsch için masaya oturdu. Bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncunun menajerleriyle yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

6 ve 8 numara ile stoperde oynayabilen 26 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini belirttiği ve son detayların görüşülmesi için Türkiye'ye gelerek transferin tamamlanacağı kaydedildi.

Son 5 sezonu Hoffenheim'da geçiren oyuncu, geçen sezon çıktığı 17 karşılaşmanın 12'sinde stoper, 4'ünde ön libero, 1'inde ise merkez orta saha olarak görev yaptı.

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Galatasaray'da Florian Grillitsch ile anlaşma tamam
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