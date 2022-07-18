Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile transferde yoğun bir gün geçiren Galatasaray, sürpriz hamle yaparak Florian Grillitsch için masaya oturdu. Bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncunun menajerleriyle yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.
6 ve 8 numara ile stoperde oynayabilen 26 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini belirttiği ve son detayların görüşülmesi için Türkiye'ye gelerek transferin tamamlanacağı kaydedildi.
Son 5 sezonu Hoffenheim'da geçiren oyuncu, geçen sezon çıktığı 17 karşılaşmanın 12'sinde stoper, 4'ünde ön libero, 1'inde ise merkez orta saha olarak görev yaptı.