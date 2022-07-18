Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’ın yeni sağ beki Leo Dubois
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:26 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:33

Galatasaray’ın yeni sağ beki Leo Dubois

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Galatasaray’ın yeni sağ beki Leo Dubois

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, aradığı sağ beki Fransa'da buldu. Sarı kırmızılılar, Lyon forması giyen Leo Dubois ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte tüm detaylar...

Transferde vites artıran Galatasaray, uzun süredir aradığı sağ beki Fransa'da buldu. Sacha Boey'i gönderecek olan ve Omar'ın da performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, Olympique Lyon'un 27 yaşındaki savunmacısı Leo Dubois'i renklerine bağlıyor.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'la çalışmalarını hızlandıran Cimbom, önce oyuncuyla temasa geçti. Lyon'daki ilk 11'deki yerini Malo Gusto'ya kaptırdığı için oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen futbolcuya ülkesinden başka talipler de vardı. Ancak yurt dışında oynama fikrine sıcak bakan Dubois, Aslan'ın teklifini kabul etti.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET ALACAK
Ardından Lyon ile masaya oturan Galatasaray, sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan oyuncu için 3 milyon Euro önerdi. Fransızlar bu rakamı kabul edince anlaşma sağlandı. Bu hafta içinde İstanbul'a gelecek Leo Dubois'le 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı ve yıllık 2.5 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: YKS sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM sonuç sistemi ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulama
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları
SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı! Üniversite YKS tercihleri başladı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
SON DAKİKA: İndirim beklentisi! Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz benzin, LPG, mazot (motorin) litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
İşte CHP'li Özkoç'u yalanlayan görüntüler! TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu...
Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi yayımlandı! İşte tarihler
Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 18 Temmuz 2022 Sigara zammı son durum güncel liste!
200 - 220 - 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? 2 - 4 yıllık üniversite bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2021
Hemşirelik taban puanları 2022 listesi! ÖSYM ile Hemşirelik bölümü üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
SON DAKİKA! KYK borcu düzenlemesi nasıl olacak? 5 milyon gencin gözü Kabine Toplantısı'nda: Başkan Erdoğan duyuracak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’ın yeni sağ beki Leo Dubois
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA