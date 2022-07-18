Transferde vites artıran Galatasaray, uzun süredir aradığı sağ beki Fransa'da buldu. Sacha Boey'i gönderecek olan ve Omar'ın da performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, Olympique Lyon'un 27 yaşındaki savunmacısı Leo Dubois'i renklerine bağlıyor.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'la çalışmalarını hızlandıran Cimbom, önce oyuncuyla temasa geçti. Lyon'daki ilk 11'deki yerini Malo Gusto'ya kaptırdığı için oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen futbolcuya ülkesinden başka talipler de vardı. Ancak yurt dışında oynama fikrine sıcak bakan Dubois, Aslan'ın teklifini kabul etti.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET ALACAK

Ardından Lyon ile masaya oturan Galatasaray, sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan oyuncu için 3 milyon Euro önerdi. Fransızlar bu rakamı kabul edince anlaşma sağlandı. Bu hafta içinde İstanbul'a gelecek Leo Dubois'le 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı ve yıllık 2.5 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.