Son dakika Beşiktaş haberleri: Emre Kocadağ'dan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Türkiye'nin en iyi hücum hattı bizde"

ARZ-TALEP DENGESİ YOK

Sahada ve saha dışında emek verenler mutlu olursa, siz de mutlu olur, başarıya daha emin yürürsünüz. Biz bu kulüp çatısı altında insanların kaygılı olmamasını sağladık. Türk oyuncu zorunluluğu kulüpler için transfer noktasında sıkıntı çıkarıyor. Biz ihtiyacımız olan bir mevki için oyuncuya talip olduğumuzda başka bir takım ihtiyacı olmasa da daha fazla paralar verip transfer edebiliyor. Arz-talep dengesi yok. Az sayıda kaliteli oyuncu varken çok sayıda talep oluşuyor, bu da hem kulüplerin rakamları şişirmesine hem de futbolcuların normalinden çok daha fazla ücret istemesine neden oluyor. Bu Türk futbolu için sağlıklı bir durum değil.