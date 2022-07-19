Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları:
"Seferovic önemli bir oyuncu. Güncel bir sakatlığı yok. Tüm oyuncularda olabilecek bir sakatlık. Falcao gibi değil. Kiralık olarak kadromuza kattık. 3 senelik riskimiz yok."
"FORVETE BİR TAKVİYE DAHA YAPACAĞIZ"
"Forvete bir takviye daha yapacağız. Değişime ihtiyaç var. Mohamed'i gidip değer kazanması için Nantes'a kiralık olarak gönderdik. Şu anda bir teklif gelmediği için oyuncunun tekrar değer kazanmasını istedik."
"GRILLITSCH'E İLGİLİMİZ OLDU"
"Florian Grillitsch'e ilgimiz oldu. Adaylardan bir tanesi. Ancak net bir şey yok. 1-2 gün içerisinde belli olur."
"MORUTAN İYİ GÖRÜNTÜ VERDİ"
"Morutan, bize iyi bir görüntü verdi. Onunla ilgili net kararımı vermedim. İsteyen takımlar var. Hazırlık maçlarında kendisini göreceğim."