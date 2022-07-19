"FORVETE BİR TAKVİYE DAHA YAPACAĞIZ"

"Forvete bir takviye daha yapacağız. Değişime ihtiyaç var. Mohamed'i gidip değer kazanması için Nantes'a kiralık olarak gönderdik. Şu anda bir teklif gelmediği için oyuncunun tekrar değer kazanmasını istedik."