Adana Demirspor, Arijanet Muriç için şartlar zorluyor!

SANCAK'TAN TRANSFER ŞOV

Güney ekibi geçen sezon kiralık olarak takımın formasını giyen kaleci Arijanet Muriç için de hâlâ devrede. Manchester City'den bu sezon kiralama şartlarının ağırlaşması nedeniyle, transferi bir süredir askıda tutan Şimşekler son bir girişim daha yapacak. Adana Demirspor'u uzun yıllar sonra Süper Lig 'e çıkaran ve ilk sezonunda kalıcı hale getirmeyi başaran başkan Murat Sancak, bu sezon da kadro planlamasıyla ve takıma kazandırmayı başardığı isimlerle alkış alıyor. (Fanatik)