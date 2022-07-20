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Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:26

Edison Cavani transferinde kazanan Villarreal!

Edison Cavani transferinde kazanan Villarreal!

Manchester United'la olan sözleşmesi sona eren Edison Cavai, Villarreal ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Uruguaylı golcü kadrosuna katmaya çok yaklaştı ancak transferde mutlu sona ulaşamadı.

İngiliz devi Manchester United'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından ismi bir çok Avrupa kulübü ile anılan Edinson Cavani için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Marca'da yer alan habere göre İngiliz devi Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Edinson Cavani, Villarreal ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer gerçekleştirebilmek için oyuncu satması gereken İspanyol ekibinin, Paco Alcacer ile yollarını ayırmasının ardından Cavani'yi resmen duyurması bekleniyor.

FENERBAHÇE 'YE YAKINDI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken flaş bir iddia da ortaya atıldı. Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak Villarreal'in devreye girdiği ileri sürüldü.

UNAI EMERY İLE ÇALIŞTI

Villarreal teknik direktörü Unai Emery ile Edinson Cavani birbirlerini çok iyi tanıyorlar. İki isim daha önce Fransız devi Paris Saint-Germain'de birlikte çalışma şanıs yakalamışlardı.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United forması ile 20 maçta görev yapmış ve 2 kez gol atmayı başarmıştı.

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Edison Cavani transferinde kazanan Villarreal!
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